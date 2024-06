Zanetti al Verona, Vignola: “Allenatore emergente, ha voglia di riscatto”

Beniamino Vignola, ex giocatore dell'Hellas, ha parlato dell'arrivo sulla panchina gialloblù di Paolo Zanetti.

Intervistato dal "Corriere di Verona", Vignola ha detto: "Si tratta di un allenatore giovane, un emergente. Viene dall’esonero con l’Empoli, con cui, ricordiamocelo, aveva però saputo cogliere, nella stagione precedente, la salvezza. Ha dimostrato di avere le capacità che servono per rimanere in Serie A”.

Poi: “Quel che è certo è che arriva al Verona con una grande carica, con delle motivazioni fortissime. Non so come siano andate le cose a Empoli, ma di sicuro ha tanta voglia di riscatto. Questo è un aspetto molto importante”.