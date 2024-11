Zanetti: “Chiediamo scusa ai tifosi, gara indegna”

Zanetti: "Spettacolo indecoroso, sono il primo responsabile: si va in ritiro"

23 novembre 2024

Dopo il disastroso KO per 0-5 subito in casa contro l'Inter, il mister dei gialloblù Paolo Zanetti ha esordito duramente in conferenza stampa: "Oggi penso sia giusto chiedere scusa ai tifosi, non siamo degni dello stadio in cui siamo e di questa gente che è venuta a vedere uno spettacolo indecoroso. Non posso dire che abbiamo fatto bene i primi 4' e non so quanto la traversa potesse cambiare la partita, ma poi abbiamo preso una grandinata. Ogni verticalizzazione era un gol, abbiamo iniziato a fare fuorigioco sulle palle libere. È scattato qualcosa di sbagliato nella testa e dobbiamo capire cos'è. Oggi andiamo in ritiro fino a data da destinarsi. Siamo andati sotto anche se contro uno squadrone, ma abbiamo scoperto il fianco alle loro qualità".

Alla domanda su come cambiare l'inerzia della situazione, si è espresso così: "Intanto capendo dove si sbaglia e togliendoci la libertà, staremo in ritiro per un po'. Questa sconfitta deve servire da benzina per le prossime tre gare che sono al nostro livello e dobbiamo tirare fuori chi siamo, non a chiacchiere ma con i fatti. In settimana ci parliamo e poi in campo si fa altro, devo capire con i ragazzi e con la società, serve unità d'intenti per un obiettivo che è ancora alla nostra portata. La nostra posizione non è disperata, ma non ce la possiamo giocare con questo atteggiamento. E io sono il primo responsabile".

Sulla delicata situazione in fase difensiva ha risposto invece: "Assolutamente, abbiamo fatto una marea di errori. Se scopriamo la difesa diventiamo fragili e si va alla ricerca di una copertura per la copertura, ma quel fuorigioco non esiste nel nostro modo di pensare. Bisogna fare bene le cose che si provano, il ritiro servirà per allineare le nostre menti. Non siamo stati mai aggressivi anche se volevamo esserlo, dobbiamo capire perché non riusciamo ad esprimere quello che vogliamo essere".