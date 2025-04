Zanetti: “Col Cagliari serve una grande gara. Tengstedt rientra con l’Inter”

Il tecnico: "A centrocampo l'emergenza è rientrata"

Redazione Hellas1903 27 aprile 2025 (modifica il 27 aprile 2025 | 14:50)

Paolo Zanetti presenta in conferenza stampa la sfida tra Verona e Cagliari di domani sera. Queste le dichiarazioni dell'allenatore dell'Hellas:

"In questo momento l'importante è fare punti, farne il più possibile, lo vogliamo noi così come i nostri avversari, sarà una partita difficile e importante anche se non decisiva, sicuramente però i punti in palio pesano".

Tengstedt molto probabilmente rientrerà con l'Inter mentre Dawidowicz con il Lecce.

Siamo una squadra che fatica a gestire le situazioni, noi dobbiamo fare la nostra partita al nostro massimo, non dobbiamo fare calcoli, giochiamo in casa, la linea è quella di non fare calcoli, non guardare gli altri o fare conti sui punti, andiamo in campo cercando di fare la nostra miglior prestazione.

Rientrano Serdar, Suslov e Niasse, ho le idee chiare, in questo momento rispetto alle altre volte abbiamo anche dei cambi, siamo coperti anche dove eravamo in totale emergenza.

Il Cagliari tra le squadre che si devono salvare è una delle più attrezzate, credo che la partita sarà difficile, avrà una valenza pesante per entrambe, servirà una prestazione importante creando l'energia giusta con la nostra gente, è stata un'annata difficile in cui abbiamo dovuto combattere contro i nostri fantasmi per crescere, adesso la salvezza è vicina e vogliamo fare di tutto per raggiungerla".