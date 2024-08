Zanetti: “Contro il Napoli vogliamo dare il massimo. Suslov in dubbio”

"Non vedo l’ora che sia domani - dice il tecnico dell'Hellas - è da tanto tempo che aspetto questa partita, stiamo lavorando per arrivarci al massimo, con voglia e fiducia. La gara ha un fascino incredibile e dopo il Cesena una reazione dobbiamo averla.

Rientra Faraoni, mentre è da valutare Suslov che ha un’infiammazione al tendine che gli dà fastidio. È un giocatore determinante, se sta bene sarà sicuramente in campo. Tengstedt è un giocatore arrivato per alzare il livello, non è una scommessa, è un giocatore importante. In questo momento devono andare in campo i migliori.