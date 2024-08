Zanetti: “Juve cinica, fino al gol abbiamo fatto bene. Mercato? Non mi lamento”

"Siamo partiti bene - dice l'allenatore del Verona - era un po' il remake della gara col Napoli e fino al gol abbiamo tenuto bene il campo. Poi abbiamo perso un po' le distanze, anche se non abbiamo subito tante occasioni. Loro però sono stati cinici e hanno fatto la Juventus vincendo meritatamente. Io penso che si impari sempre, si scende in campo sempre per fare punti ma sappiamo bene quali sono i nostri obiettivi. Dobbiamo imparare dalle difficoltà per crescere tutti insieme.