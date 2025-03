Zanetti: “La squadra ha dato tutto, presi due gol su due errori”

Il tecnico del Verona: "Abbiamo fatto di tutto per riprenderla, ma non ci siamo riusciti"

"Ovviamente non ci piace perdere, ma la squadra ha dato tutto, ha reagito anche in dieci a difficoltà oggettive. Il Bologna, che di solito crea tantissimo, oggi ha creato poco, abbiamo preso due gol su due errori. Abbiamo fatto di tutto per riprenderla, ma non ci siamo riusciti. Veniamo da un periodo nel quale abbiamo speso tanto, siamo stati sempre squadra a parte con l'Atalanta. Ragioniamo sull'obiettivo lontano, restando sul pezzo. Stiamo dimostrando di essere squadra, poi ci sono anche gli avversari che come oggi sono di grande qualità.