Come spesso accade l'allenatore del Verona preferisce non parlare prima dell'incontro

Non è una novità, ma ormai quasi un'abitudine. Paolo Zanetti non parlerà prima della gara col Bologna di domani, nella quale tornerà a sedere in panchina dopo la squalifica. Nessuna conferenza stampa prevista oggi per il mister gialloblù, che preferisce restare in silenzio.