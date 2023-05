Zanetti: “Noi col Verona? Sarà più difficile per loro”

Ha detto il tecnico della squadra toscana, come riporta www.empolichannel.it: "Il nostro percorso ci ha visto crescere, l’esperienza va fatta sul campo ed è normale essere stati ingenui in alcuni momenti, altrimenti avremmo lottato per qualcosa di clamoroso. La gestione della sconfitta è difficile e tutti quanti, compreso i nostri dirigenti, sono stati fantastici. Tutti hanno capito cosa servire per svoltare. Siamo stati bravi a non cadere nel baratro e abbiamo preso forza. Col Verona è dura ma sarà più difficile per loro perché per salvarsi devono vincere, noi giochiamo liberi ma vogliamo migliorarci. In questo momento ci stiamo divertendo, è una cosa importante, e vogliamo continuare a farlo”.