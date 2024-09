Zanetti: “Non sapremo mai come sarebbe finita in 11 contro 11. Ora non perdiamo fiducia”

Il tecnico gialloblù: "La squadra ha carattere e lo dimostra anche nelle difficoltà, ma troppi errori sui gol"

Redazione Hellas1903 20 settembre 2024 (modifica il 20 settembre 2024 | 23:42)

L'allenatore del Verona Paolo Zanetti commenta a Sky la sconfitta interna del Verona col Torino.

"L'errore di Dawidowicz? Nel calcio gli errori accadano e purtroppo è successo. Mi prendo comunque la responsabilità di quanto è avvenuto in questa gara. Parleremo coi ragazzi di quello che dovremo fare meglio ma non voglio che questa partita vada a togliere fiducia in quello che facciamo. La nostra dimensione è quella di doverci salvare all'ultima giornata.

La squadra ha carattere, lo dimostra sempre e anche nelle difficoltà. Quello che conta, poi, è il risultato e dunque non possiamo soffermarci solo su quello che di buono abbiamo fatto. In 11 non sapremo mai come sarebbe andata a finire ma purtroppo sono episodi che succedono.

Belahyane ha la mente sgombra, gioca, si diverte, combatte, non ha scorie che probabilmente ha qualche altro giocatore che è qua da un po' più di tempo. In 10 abbiamo comunque messo in difficoltà il Torino, poi ci siamo fatti gol da soli. Abbiamo fatto troppi errori sui gol, la responsabilità è mia, questa squadra ha dei valori ma deve crescere".