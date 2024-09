Zanetti: “Partita difficile, bene il carattere e l’averci provato fino in fondo”

Dice l'allenatore dell'Hellas: "Di buono mi porto via il carattere della squadra, siamo riusciti a rimanere in partita e abbiamo provato fino alla fine a portare a casa dei punti. La partita è stata difficile contro una squadra di qualità che ci ha messo in difficoltà con parecchie giocate dei singoli, ma noi non siamo mai usciti dalla gara e siamo rimasti in campo con ordine cercando di giocare palla a terra. Ora pensiamo subito alla prossima perché venerdì siamo già in campo di nuovo (contro il Torino, ndr). Lì non dovremo sbagliare nulla mettendo in campo una grande prestazione.