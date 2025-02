Zanetti: “Partita interpretata bene. Mercato? Chiedo almeno di non indebolirci”

Dal mercato serve qualcosa? Serve sempre, qualsiasi squadra può essere migliorata. Ci sono delle situazioni individuali da risolvere come dei contratti in scadenza o delle richieste importanti per alcuni calciatori. Rischiamo di perdere Belahyane, abbiamo Serdar, Harroui e Tengstedt infortunati e Duda squalificati. Non ho mai chiesto nulla, chiedo almeno di non indebolirci, ma se arriva qualcuno come Niasse ci può dare una mano. Chissà, poi, che non arrivi qualche sorpresa".