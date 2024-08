Zanetti: “Partita straordinaria, Bentegodi da pelle d’oca”

Se conoscevo prima i nuovi giocatori arrivati? No, devo essere onesto, li ho solo visti in video. Loro hanno una grande fame, dal punto di vista tecnico bisogna che facciano dei passi avanti, ma oggi hanno mostrato il loro valore. Differenze con le squadre che ho avuto in precedenza per la salvezza? Giochiamo in uno stadio da pelle d'oca, quindi è impossibile non giocare con la giusta mentalità. Oggi abbiamo fatto il nostro massimo con un Napoli non al massimo. Ci sarà da lavorare, dobbiamo costruire ancora".