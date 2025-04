Zanetti: “Preso gol sull’unico errore fatto, la nostra una gara coraggiosa”

L'allenatore dell'Hellas: "Ora chiudiamo in bellezza il nostro piccolo capolavoro"

Redazione Hellas1903 19 aprile 2025 (modifica il 19 aprile 2025 | 23:45)

Paolo Zanetti, intervistato da Sky, commenta la sconfitta del Verona con la Roma per 1-0 all'Olimpico.

"Abbiamo preso gol sull'unico errore fatto - dice l'allenatore gialloblù - ma abbiamo comunque fatto una partita importante, giocando con coraggio, facendo per buona parte la partita. A noi è mancata la zampata giusta. Siamo stati tante volte portando tanti uomini nella loro metà campo e in area, facendo molti cross, è mancato l'ultimo passaggio ed è mancata un po' di qualità contro una squadra di altissimo livello. Non posso dire niente ai miei per l'impegno dimostrato e la voglia di portare a casa punti.

L'anno prossimo avrò una squadra che da bambina è diventata più matura? Non siamo ancora salvi, col Cagliari dobbiamo fare di tutto per chiudere i giochi anche se non sarà facile. Per il futuro se ne parlerà e vedremo i programmi. La crescita fatta quest'anno è stata importante, i ragazzi sono stati fantastici e ora dobbiamo finire in bellezza un piccolo capolavoro.

Nel miglioramento difensivo è stato importante Valentini come Coppola e Ghilardi, abbiamo difeso più di squadra.

Sogliano? È stato determinante, sono stato una sua scelta, una scelta che ha difeso perché ha sempre creduto in me. Lui è un professionista esperto che non si fa condizionare dal momento. Lui mi ha tenuto e io ho risposto con i risultati sul campo"