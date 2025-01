Zanetti: “Prestazione negativa, archiviamola subito”

"Oggi è stata una giornata negativa sotto tanti punti di vista. Già di per sé la partita era difficile, abbiamo anche spianato la strada a loro, senza riuscire a far gol nelle occasioni create. È una giornata da archiviare subito per ripartire domani. Anche oggi abbiamo creato occasioni ma bisogna essere precisi, non lo siamo stati come altre volte. Bisogna anche dire che nelle ultime due partite abbiamo affrontato due grandi squadre. Venivamo da un ottimo periodo ma oggi non mi è piaciuta nemmeno la prestazione.