Zanetti: “Primo tempo orribile e troppo fragili dietro. Il secondo giallo a Suslov non c’è”

Il mister gialloblù: "Quello che volevamo fare lo abbiamo fatto solo nel secondo tempo"

Redazione Hellas1903 29 settembre - 17:53

Paolo Zanetti commenta la sconfitta del Verona in conferenza stampa.

Dice l'allenatore del Verona: "Dobbiamo guardare i nostri demeriti, più che i meriti del Como. Abbiamo fatto un primo tempo orribile. Abbiamo sbagliato l'atteggiamento, non essendo aggressivi sia nella linea alta che in quella bassa, ci saltavano sempre. La responsabilità è mia. Quello che volevamo fare l'abbiamo fatto nel secondo tempo. Fino all'espulsione l'avevamo spostata dalla nostra parte, eravamo riusciti a rimetterci in gara, a reagire.

Preoccupazione? Le sconfitte pesano. Siamo all'inizio, più che preoccupazione fa suonare dei campanelli: dobbiamo migliorare molto dietro. I gol che prendiamo non sono tutti uguali. Oggi potevamo prenderne di più perché non siamo stati solidi e perché abbiamo avuto un grande Montipò. Noi siamo stati poco aggressivi e loro avevano facilità nel gioco, ma anche in 10 abbiamo preso gol evitabili. Dopo che subiamo un gol reagiamo, ma devo capire perché non partiamo così da subito. Succede qualcosa nella testa e devo capire la chiave psicologica. Per via di gol fatti ne facciamo, ma dobbiamo cambiare ricompattandoci per fare meglio già venerdì prossimo.

La seconda ammonizione a Suslov? La settimana scorsa siamo rimasti in 10 per colpa nostra. Oggi non abbiamo fatto bene e non mi voglio attaccare all'episodio, ma oggi c'è stato un errore, Suslov prende la palla, l'arbitro sbaglia, è frettoloso: le immagini parlano chiaro".