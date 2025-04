Zanetti: “Punto importante e bella partita. Siamo a più 7 ma la salvezza è lontana”

"Stamani avevo la febbre - dice l'allenatore gialloblù - ma non potevo abbandonare la squadra: mi sono imbottito di farmaci, ora non vedo l'ora di andare a letto perché sono cotto. Quello di stasera è un punto importante dopo una bella partita combattuta. C'era tanto in palio per entrambe le squadre, ma noi torniamo a più sette sulla terzultima. Continuiamo sul percorso, dando continuità all'ultima vittoria. E per noi è importante anche aver fatto un altro clean sheet.