Zanetti: “Roma fortissima, noi solidi per prendere punti”

Il tecnico del Verona: "Ranieri grande allenatore, è un esempio. Ora ho più scelte"

Redazione Hellas1903 17 aprile - 17:04

Mister, che rapporto ha lei con Ranieri e cosa ne pensa di lui? “Sarà la prima volta che incontrerò un mito vivente come Ranieri in campo. Sta chiudendo in bellezza, facendo nuovamente qualcosa di incredibile ed è un punto di riferimento straordinario, in campo e fuori, è un esempio di eleganteria e intelligenza fuori dal comune. Un modello per allenatori giovani come me”.

Come stanno Suslov, Niasse e gli altri infortunati? “Recuperiamo Sarr, che ha saltato solo un allenamento. Poi si sono allenati Serdar, Niasse e Suslov. Ora hanno bisogno di mettere minuti nelle gambe ma sono tutti recuperati al 100%, tranne Tengstedt”.

Come descrive la coppia Livramento-Mosquera, arrivati a questo punto della stagione? “Sono ragazzi con potenziale, anche Sarr con loro, che stanno crescendo con il lavoro quotidiano, per arrivare al livello della serie A, uno dei top 3 campionati in Europa. Devono migliorare nella concretezza di numeri, di gol, ma per quello che riguarda il loro apporto sul gioco, sul sacrificio, sugli equilibri siamo già a un livello importante rispetto all’inizio. Ora sono tutti molto inseriti nel contesto di squadra ed è la strada giusta. Sta anche alla squadra mettere in condizione gli attaccanti di segnare ma loro devono ricordarsi che al primo posto per loro ci deve essere la fame di gol”.

Cosa si prova a passare dall'essere un allenatore da esonerare a uno invece da confermare per la prossima stagione? “Non è così strano nel mio lavoro. Conta il risultato e io sono qui per questo, anche se nella mia testa non c’è solo questo, anche valorizzare dei giocatori e dei giovani, plasmare dei giocatori con del talento e farli crescere. C’è una componente tempo che in questo mestiere c’è poco e quello che è successo a me è successo a tanti altri, ma mi è successo in passato e succederà in futuro. Bisogna sempre credere nel proprio lavoro e nei propri giocatori, e la società ha sempre creduto in me”.

Ha avuto diversi infortuni in questa stagione, ma ora la rosa sembra quasi completa per il finale di stagione, quando è importante?“La rosa è ampia. Al completo sarebbe stata di un livello più alto di quello che siamo stati causa infortuni a giocatori determinanti. Abbiamo sempre puntato a un concetto di squadra in cui tutti devono sentirsi parte del progetto e sentirsi importanti per sopperire alle mancanze. Ora recuperiamo giocatori importanti ma devono riportarsi a regime, ad avere intensità per riprendessi il posto, perché chi li ha sostituti lo ha fatto in maniera fantastica, come Bernede, Dawidowicz e Niasse. Giocatori che ci hanno dato una grande mano e questo crea competizione che è determinante per tenere alto il livello della squadra nel quotidiano e per raggiungere l’obiettivo salvezza che ancora non è acquisito. Ci troviamo davanti a una squadra che non perde da 16 partite e poi avremo uno scontro diretto fondamentale, ora dobbiamo spingere ancora di più”.

La Roma è una squadra costruita per la Champions League, come può rispondere il Verona alla qualità dei giallorossi? “La Roma ha cambi, giocatori straordinari e lo dimostra nell’ultimo periodo, oltre il grande allenatore. È una squadra che con questo mister sarebbe al secondo posto. Noi dobbiamo pensare a noi tessi, dare continuità di prestazione, dimostrare di essere solidi, andando con umiltà a Roma ma cercando di fargli male, non essere spettatori ma dando il massimo in entrambe le fasi per cercare di portare a casa punti di cui abbiamo bisogno”.

Chi è il giocatore che ti è mancato di più nella costruzione della squadra? “Io credo che siano mancate alcune cose. In una parte del campionato c’è mancata mentalità, poi questa è cambiata e questi ragazzi sono diventati fondamentali, così siamo diventati una vera squadra. In questo momento la mia mentalità è rappresentata dalla squadra. Forse ci è mancato qualcosa in mediana dove abbiamo adattato altri giocatori, come Suslov, Bernede, Dawidowicz e Kastanos, ma naturalmente con Duda, Serdar e Harroui era un centrocampo iniziale che non abbiamo mai avuto. Volevamo costruire una squadra su di loro senza mai riscurisci ma con il concetto di squadra abbiamo sopperito a queste mancanze”.

Adesso i giocatori si parlano in campo più di prima? “Certo. Adesso parlano di calcio, si aiutano, fanno le giuste scalate, si chiamano gli uomini, soprattutto nella fase difensiva. La comunicazione è determinante e siamo molto cresciuti su questo, puntando su giocatori giovani con grande margine di miglioramento che imparano dai propri errori. I ragazzi si sono conosciuti e per questo serve del tempo per diventare squadra. Anche per merito di alcune brutte partite abbiamo capito cosa non bisognasse fare, da un discorso primordiale di squadra siamo diventati una squadra vera. E ora si vede in campo, e questo è figlio dei legami che si sono creati in campo e fuori”.

Guardando i numeri ora il Verona prende meno gol, segna meno, ma ha fatto comunque 13 punti nella seconda parte di campionato, questo è un segnale di maturità? “Nella prima parte abbiamo fatto parecchie vittorie, una ogni tre partite, ma in mezzo perdevamo sempre. Ora la media è la stessa, ma con una stabilità diversa. Abbiamo abbassato il numero di gol ma abbiamo trovato maggiore equilibrio, ora l’obiettivo sarebbe aumentare i numeri offensivi tenendo questi numeri difensivi. Ora creiamo di più in realtà ma segniamo meno, quindi dobbiamo continuare così perché la strada tracciata è quella giusta”.

È giusto dire che siete migliorati anche a livello atletico? Mentre è stato più importante l’inserimento di Valentini in difesa o quello di Dawidowicz a centrocampo? “Sono entrambi giocatori importanti. Anche Duda può fare quel ruolo di Dawidowicz, ma con Pawel lui può essere più libero di pressare in avanti, con Dawidowicz che in quella posizione preferisce coprire la difesa. Valentini ha portato tanto, qualità da calciatore e la sua attitudine a livello caratteriale, non sbaglia un allenamento e avevamo bisogno di un giocatore come lui. Sull’aspetto fisico stiamo bene ma in realtà stiamo correndo di meno ma lo stiamo facendo meglio rispetto ad altre partite, dove difendevamo in maniera differente. Ora siamo più equilibrati e le nostre corse sono più efficaci, ma a livello fisico, comunque, la squadra sta bene anche se può stare anche meglio con i rientri”.

Lazovic come sta vivendo questo momento in cui non gioca da titolare? Mentre i giovani possono avere più spazio in questo finale di stagione? “I giovani, se c’è la possibilità, giocano. Ora conta raggiungere l’obiettivo senza preclusione tra vecchi e giovani. Lazovic la vive da arrabbiato se non gioca naturalmente, ha avuto un principio di pubalgia mentre Bradaric nel frattempo è cresciuto tantissimo. Apprezzo come aiuta Bradaric e il lavoro che fa da capitano, anche se non è titolare, ha una buona attitudine e da tanto alla squadra dentro e fuori dal campo”.