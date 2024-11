Zanetti: “Siamo dispiaciuti, ma la prestazione c’è stata, abbiamo dato tutto”

L'allenatore gialloblù: "Ora ripartire per non entrare in un tunnel"

Paolo Zanetti commenta la sconfitta del Verona a Cagliari, terza consecutiva in campionato, in conferenza stampa.

"Siamo rammaricati - dice l'allenatore del Verona i ragazzi hanno dato tutto, ma bisogna ripartire dalla prestazione. Abbiamo avuto uno spirito diverso, abbiamo anche creato qualche palla gol. Riportiamo l'orgoglio a casa. Se avessimo avuto questo atteggiamento prima probabilmente ora avremo qualche problema in meno. Ritiro? Ancora non so, i ragazzi mi hanno dimostrato il loro affetto. Quando si da tutto si esce dal campo a testa alta.

Dobbiamo cercare di ripartire, senza guardare troppo indietro. Dobbiamo evitare di entrare in un tunnel. Oggi hanno fatto una grande prestazione anche giocatori che non avevo ancora visto. La scorsa settimana non abbiamo reagito, ma oggi abbiamo dato tutto.

Ho giocatori che provengono da vari ambienti e varie culture. Alcuni si sono straniti quando gli abbiamo parlato del ritiro. Oggi pensavo che qualcuno scendesse in campo in maniera diversa".