Zanetti su Faraoni: “Non è fuori dal progetto, è infortunato. Poi vedremo le vie del mercato…”

"Faraoni non è fuori dal progetto, è infortunato e in questo momento si sta curando. Ha subito un problema al polpaccio dopo cinque giorni che era qui e si allenava come tutti gli altri. Deve risolvere questo problema, ma io lo considero un buon giocatore. Qui ha una bella storia, ha fatto la storia, ho il massimo rispetto per lui. Vedremo in base alle sue condizioni e a quelle che saranno le vie del mercato, che sono infinite...".