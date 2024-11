Zanetti su Montipò: “Era solo un turno di riposo, con la Roma gioca lui”

Paolo Zanetti in conferenza stampa risponde alla domanda su chi giocherà in porta con la Roma.

Perilli o Montipò? Ho semplicemente dato un turno di riposo a un portiere, non c'è nulla di strano. Montipò per noi è determinante ma deve essere il vero Montipò. Gli ho dato l'opportunità di recuperare le energie psicofisiche. Ha reagito di rabbia, quello che volevo vedere, si è allenato al 110%, con gli occhi della tigre, e quindi domani va in campo, gli volevo scatenare dentro un qualcosa che ho visto.