Zanetti: “Verona pieno di giocatori forti, servirà andare al massimo”

L'allenatore del Venezia: "L'Hellas fa tanti gol ma qualcuno ne prende, dovremo metterci carattere e intensità"

Il Verona è squadra forte, l'abbiamo analizzata, attaccano bene e sono in fiducia, ha una classifica che permette di guardare solo in avanti, questo li mette in una situazione psicologica diversa. Hanno messo in difficoltà grandi squadre, fanno tanti gol ma fortunatamente ne prendono qualcuno, non sono perfetti. Normale che da parte nostra servirà una partita al nostro massimo, di grandissimo carattere e intensità, il loro modo di giocare ce lo impone. Dovremo riuscire a stare dentro a quel tipo di partita come fatto all'andata per un tempo.