Zé Maria: “A Verona non mi vollero per il colore della pelle”

"A me è successo - ha detto l'ora tecnico - che qualche tifoseria non mi abbia voluto per il colore della pelle. Quando dovevo andare al Verona e uscì la voce sui giornali, il mio procuratore era Pastorello e mi avvisò della reazione dei tifosi dell’Hellas contro di me. A quel punto decisi di non andare".