Zdeněk Zeman ha rilasciato un’intervista a tuttomercatoweb.com, parlando anche del momento dell’Hellas. Queste le dichiarazioni dell’allenatore ceco:

“Juric pronto per una big? Non credo, gioca alla Gasp come impostazione. Il suo andazzo dipende dalle qualità dei giocatori e non dalla sua impostazione personale. Il Verona sta ottenendo buoni risultati perché gioca un calcio fisico, ma tecnicamente non è una grossa squadra”.