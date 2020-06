Le prossime partite? La differenza la farà l’intensità nel tenere la concentrazione, una squadra come il Cagliari non è abituata a giocare 13 partite in 40 giorni, una cosa che hanno in pochi. Le cinque sostituzioni sono un aiuto”.

Così Walter Zenga, allenatore del Cagliari, prossimo avversario del Verona, sabato, alla ripresa del campionato di Serie A, intervistato da “Tuttosport”.