Zeppilli (medico Figc): ” Difficile stabilire quando si tornerà a giocare”

«Quando si tornerà a giocare? Difficile stabilirlo. Bisognerà vedere come sarà l’andamento delle prossime settimane. Quello che noi chiariamo sin dalla prima parte del protocollo (composto da 30 slide) è che, fin quando non sarà disponibile un vaccino, il rischio zero sul coronavirus non esiste e dunque vanno create le condizioni di sicurezza migliori possibili, quando le autorità decideranno che il calcio potrà riprendere».

Queste le parole del professor Paolo Zeppilli, responsabile sanitario della Figc e componente della commissione medica federale, intervistato da “La Gazzetta dello Sport”.