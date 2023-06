Zigoni: “Fuori l’orgoglio, il Verona deve salvarsi”

Ha detto: "Chi ha la forza per trascinare la squadra? Ma si va a San Siro, alla Scala del calcio, ti giochi tutto: ce n’è abbastanza per sentire quella voglia di crederci e di farcela che ti porta a non mollare. Troppo poco si è visto l’Hellas in questa stagione. È ora di tirare fuori tutto quello che è mancato”.