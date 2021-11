Zigoni: “Verona, punta in alto: sei forte e con un Caprari così…”

L'ex gialloblù: "Con lui e un attaccante come Simeone l'Hellas può continuare così"

Ha detto: "Sono convinto che possano continuare così, com’è stato in questo periodo. Hanno un attaccante fortissimo che segna sempre, Giovanni Simeone, un grande centrocampo, una difesa che è migliorata molto. E poi quello che mi piace più di tutti, che è Gianluca Caprari. Perché lo apprezzo? Perché gioca sempre bene la palla, va in dribbling, è capace di colpi sorprendenti. È un gusto vederlo in campo, è il mio preferito. Sarà anche perché è di Roma e nella Roma è cresciuto, e sapete che quella squadra e quella città sono nel mio cuore, sebbene Verona sia irraggiungibile”.