Zola: “Un piacere vedere il Verona giocare”

L'ex fuoriclasse: "L'Hellas fa grande calcio, il Cagliari ha tanta qualità"

Gianfranco Zola è stato ospite nella rubrica Salotto Gialloblù a Hellas Channel. In vista della sfida tra Cagliari e Verona di domani pomeriggio, l'ex fantasista ha detto: “Sarà una partita dove il risultato, specialmente per il Cagliari sarà importante. I rossoblù giocheranno dieci finali da qui alla fine del campionato: mi aspetto, quindi, una partita nervosa, con tanta concentrazione. Il Verona è una squadra difficile da affrontare: il suo gioco è molto bello ed è un piacere guardarla. La squadra di Juric è una squadra pericolosa, soprattutto quando hanno spazio avanti: in verticali diventano letali. Il Verona dovrà stare attento ai giocatori di qualità del Cagliari, come Joao Pedro e Nainggolan.”