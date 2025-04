Pagelle, Verona imbarazzante. Male Ghilardi e Coppola, l’attacco non c’è

Pronto a ribattere su Luvumbo. Superato da Pavoletti, su cui niente può fare, come pure sul 2-0 di Deiola.

Se Ghilardi sbaglia sulla rete di Pavoletti, molto è per la sua incertezza, che è gravissima. Partita sempre faticosa, piena di errori. Ammonito, era in diffida e sarà squalificato: salta l’Inter.

Non gli manca l’attenzione, al contrario dei suoi compagni di reparto, ma non mostra la sufficiente carica agonistica.

Qualche accelerazione, ma non prende metri. Bloccato.

Al ritorno da titolare. Andamento lento, senza ispirazione, la marcia non la cambia mai.

Nei piani dovrebbe guidare il centrocampo. Dovrebbe, appunto, perché non lo fa proprio. In questi anni in gialloblù, di rado così sottotono.