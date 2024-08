Vicenza: i migliori quartieri dove comprare casa

I punti di interesse della città veneta e i servizi offerti

Redazione Hellas1903 5 agosto - 12:02

Se la vostra intenzione è quella di vivere in Veneto potreste prendere in considerazione l’idea di acquistare una proprietà immobiliare a Vicenza. La città ha alcune caratteristiche da non sottovalutare. Ha una popolazione che supera i 100.000 abitanti, e ciò fa sì che siano presenti tutti i principali servizi, tra cui scuole, ospedali, uffici pubblici e molto altro. Al tempo stesso è una città a misura di persona. Non è una di quelle grandi metropoli dove la vita scorre fin troppo veloce. Anzi, al contrario, Vicenza permette ancora di vivere un reale contatto con gli altri abitanti, e ciò è favorito anche dalle numerose occasioni di socializzazione, come la festività legata alla Madonna di Monte Berico.

Tramite le agenzie immobiliari a Vicenza potete visitare numerose abitazioni in vendita nei migliori quartieri della città.

Centro Storico — Se volete conoscere la Vicenza del tempo che fu dovreste valutare la possibilità di comprare un appartamento nel Centro Storico. Si tratta dell’originale nucleo di Vicenza, che nel corso dei secoli ha assunto il suo attuale aspetto. Gli edifici storici si alternano a strutture più moderne. Attraversando le strette strade di questo quartiere riuscirete a respirare di nuovo l’atmosfera più autentica e sincera di Vicenza.

Ci sono tanti punti di interesse da queste parti, tra cui alcuni dei più famosi monumenti che attirano turisti da tutta Italia e non solo. Vivendo nel centro storico ci si può davvero dimenticare dell’automobile, grazie ai mezzi pubblici e ai tanti servizi presenti in questa zona.

Sant'Andrea — A coloro che preferiscono cercare una buona zona residenziale che non sia troppo distante dal centro storico consigliamo di visitare le proprietà in vendita nel quartiere Sant’Andrea. Si trova a Nord rispetto al centro, e offre davvero una buona qualità di vita. Ci sono parchi e scuole, perfetti per le famiglie che hanno dei bambini, e non mancano le infrastrutture.

I prezzi delle abitazioni sono molto concorrenziali. Potreste trovare senza difficoltà appartamenti molto ampi e spaziosi, perfettamente ristrutturati o in edifici costruiti da pochi anni.

San Bortolo — Un altro quartiere residenziale in cui potreste vivere a Vicenza è San Bortolo. I mezzi pubblici coprono questo quartiere in maniera più che adeguata, favorendo i collegamenti con le altre zone della città. Ci sono diversi servizi essenziali, tra cui scuole e ospedali. Negli anni sono sorte tante attività commerciali, che rendono questa zona decisamente molto viva.

Anche in questo caso non è raro che siano disponibili degli appartamenti molto ampi, ottimi per le famiglie numerose.

Laghetto — Infine se siete tra coloro che vogliono vivere a Vicenza vi segnaliamo la zona di Laghetto. Questo è probabilmente il quartiere residenziale più verde che si può trovare da queste parti. Ci sono diversi parchi e aree immerse nel verde, in cui passeggiare in ogni momento della giornata. Il contatto con la natura davvero non manca. Il tutto si unisce alla tipica tranquillità di queste aree residenziali progettate guardando al miglior stile di vita possibile, lontane dai ritmi tipici del centro città.

Chi dopo il lavoro ama rilassarsi potrebbe apprezzare molto gli appartamenti in vendita in questo quartiere.