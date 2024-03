Risultati sondaggio, ecco chi retrocederà secondo i lettori di hellas1903.it

I risultati del nostro sondaggio svolto a 9 giornate dal termine del campionato di Serie A premiano il Verona che, secondo i lettori di hellas1903.it al termine della stagione potrà festeggiare in quintultima posizione. Le condannate alla B sono Salernitana per il 98% dei votanti, Frosinone per l'83,66% e l'Empoli per il 46%. Quartultimo il Sassuolo (32,39%) e poi il Verona che è stata inserito nelle tre squadre che non ce la faranno solo dal 15,49%. A salire salve Lecce, Cagliari e Udinese.