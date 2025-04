Il libro di Pierino Fanna, mercoledì la presentazione al Bentegodi

"Ho giocato a calcio per tanti anni e i più belli della mia carriera li ho vissuti al Verona. Sono stati anni di infinita bellezza. Di gioia, di legami fraterni, di momenti indimenticabili. E di grandi, grandissimi risultati. La squadra di provincia che ribalta i pronostici, che gioca splendidamente, che non ha paura di nessuno e va all’attacco, coraggiosa, in tutti gli stadi… E compie un’impresa rimasta nella leggenda del calcio italiano: lo Scudetto della stagione ’84-’85. Il Verona, l’Hellas, continua a emozionarmi e lo farà sempre. Ho sempre seguito il cuore in ogni scelta che ho fatto. Lo stesso cuore, gli stessi sentimenti che ha e trasmette il Verona. La squadra è della gente, dei tifosi che sono sempre stati al suo fianco, festeggiando lo Scudetto e le coppe europee, soffrendo per il rischio di sparire, commuovendosi per le salvezze ottenute senza mollare mai. Chi ama l’Hellas sa che cosa voglia dire tutto questo. È stato un onore farne parte e lo è poterlo raccontare a tutti voi. Per sempre gialloblù".