Sofyan Amrabat ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo il passaggio alla Fiorentina.

Nel video pubblicato dal sito www.gianlucadimarzio.com, il giocatore dell’Hellas, da luglio in viola, commenta: “Penso sia il meglio per me, ho scelto con il cuore. I tifosi? Li saluto, ci vediamo in estate“.