Centrocampo Verona, prosegue la trattativa per Benassi

Ci sono dei passi in avanti, ma il gatto non è ancora nel sacco. Tra Verona e Fiorentina si continua a trattare per Marco Benassi, centrocampista viola che piace all’Hellas. Il giocatore è consenziente, la Fiorentina, invece, non ha ancora sciolto i suoi dubbi circa il trasferimento del calciatore in gialloblù.

Il Verona chiede Benassi in prestito con diritto di riscatto. La porta resta dunque aperta e la situazione si potrebbe sbloccare anche a breve. A sostituire Benassi potrebbe essere Borja Valero (qui gli aggiornamenti), che tra le varie possibilità (tra cui il Verona) preferirebbe tornare alla sua vecchia squadra. A.S.