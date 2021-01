Lasagna, il contratto con il Verona è pronto: 1 milione di euro per quattro anni e mezzo

Kevin Lasagna è sempre più vicino al Verona.

Come anticipato, l’accordo con l’Udinese è ormai a un passo: 9.5 milioni di euro più 1 di bonus in caso di raggiungimento della qualificazione all’Europa League da versare dall’Hellas alla società bianconera.

Contratto a lungo termine ai dettagli per Lasagna. Riporta Sky di un’intesa in fase di chiusura tra il giocatore e il Verona: scadenza fissata al 30 giugno 2025, firma per i prossimi quattro anni e mezzo a 1 milione di euro netto a stagione.

Già nelle prossime ore è attesa la definizione dell’affare.