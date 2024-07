Mercato Verona, già 6 operazioni con un attivo di oltre 7 milioni

Hellas in movimento, la rosa va rinnovata. Intanto i conti sorridono

Siamo solo al 2 luglio e il calciomercato estivo 2024 chiuderà il 30 di agosto ma il Verona di Maurizio Setti ha già chiuso operazioni di mercato importanti. Sono in totale sette , sei delle quali danarose. La cessione di Noslin alla Lazio ha portato nelle casse societarie 15 milioni più due di bonus al verificarsi di determinate condizioni, quella di Ruegg al Basilea 440 mila euro. È uscito anche Gunter, in prestito al Göztepe .

I soldi spesi per gli acquisti riguardano i riscatti di Serdar (5 milioni) dall'Herta Berlino, Tchatchoua (3 milioni) dal Charleroi e di Christian Corradi (500 mila euro) dal Vicenza. In ingresso è vicino l'acquisto di Mosquera, un acquisto low cost per una cifra tra i 7 e gli 800 mila euro.