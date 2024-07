Dalla Colombia: Mosquera domani in volo per Verona, poi visite mediche e quadriennale

In arrivo l'attaccante colombiano che sostituirà Noslin

Domani Daniel Mosquera volerà in Italia, destinazione Verona. Queste le notizie che arrivano dalla Colombia. La punta, nata a Quibdó il 20 ottobre 1999, sarà acquistata dall'Hellas per una cifra attorno ai 700 mila euro. L'América de Cali manterrà il 30% dei diritti economici di Mosquera e pagherà un risarcimento all'Atlético Bucaramanga per l'interruzione anticipata del prestito. Il giocatore firmerà fino a giugno 2028.