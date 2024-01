Per Doig c’è anche il Glasgow Rangers e Yilmaz può rientrare nell’affare

Il Torino vuole chiudere per il gialloblù, che piace anche in Scozia

Il Glasgow Rangers cerca un terzino sinistro. L'allenatore Philippe Clement sta cercando un rinforzo in quel settore di campo, proprio nella zona in cui potrebbe partire Ridvan Yilmaz, cercato dal Verona. Yilmaz, autore ieri di un'ottima gara (3-1 dei Rangers al Kilmarnock con assist del turco) è scontento per il suo poco utilizzo (13 le presenze ma quasi mai da titolare) e gradirebbe cambiare aria.