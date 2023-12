Tra i possibili partenti non poteva mancare Terracciano: c’è la Fiorentina

Dopo Hien e Diao che passeranno all'Atalanta, Doig su cui c'è il Torino, il mercato del Verona in uscita sembra non avere fine.

Filippo Terracciano è infatti un osservato speciale della Fiorentina, come riporta Sky. Per il calciatore veronese c'è stato un dialogo tra Sogliano e il club viola, che sta valutando se affondare il colpo per il giocatore. Da capire, se così sarà, se Terracciano partirà subito o a giugno.