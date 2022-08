Verdi-Verona, c’è tanta concorrenza

Simone Verdi è un'idea consistente per il Verona, che cerca un trequartista da inserire nella rosa a disposizione di Gabriele Cioffi.

Con le situazioni che riguardano Josip Ilicic e Gaston Pereiro che restano bloccate , l'Hellas pensa al giocatore del Torino, in uscita dal club granata.

Per Verdi c'è, peraltro, una folta concorrenza. Lo cercano la Salernitana (squadra in cui è stato in prestito da gennaio), il Lecce e l'Empoli.