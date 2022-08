Mercato Verona, Ilicic resta una suggestione, tentativo per Pereiro

Quasi a zero le possibilità di un trasferimento in gialloblù dello sloveno. Nodo ingaggio per l'uruguaiano

Josip Ilicic rimane una suggestione per il Verona. Il club di Setti non sta insistendo per lo sloveno dopo un sondaggio dei giorni scorsi . Difficile dunque che il calciatore arrivi all'Hellas.

L'Unione Sarda, intanto, aggiorna sulla situazione di Gaston Pereiro, in uscita dal Cagliari. Secondo il quotidiano il ds Capozucca oggi è all’hotel Gallia di Milano per cercare di trovare un posto all’uruguaiano. Il club in pole rimane il Verona, anche se l’operazione non è facile dato l’ingaggio da 1.2 milioni del giocatore e 4 che invece vuole recuperare il Cagliari. Si tiene sempre in considerazione lo Spezia per un possibile scambio: Pereiro in Liguria e Agudelo in Sardegna.