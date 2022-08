Mercato Verona, per Ilicic tutto fermo, su Verdi anche l’Empoli

Tutto fermo per quanto riguarda un eventuale trasferimento di Josip Ilicic al Verona. L'Hellas ha contattato l'Atalanta due giorni fa senza poi procedere ad approfondire la trattativa. Non è escluso che Setti voglia attendere la gara con la squadra di Gasperini di domenica al Bentegodi per parlare coi vertici nerazzurri dell'attaccante sloveno, per il quale però si è fatta avanti la Salernitana.