Hellas Verona, i migliori numeri 10

Da Di Gennaro a Caprari, chi ha lasciato il segno e chi meno

Manca sempre meno all'inizio della stagione calcistica 2023-24, e l'Hellas di Marco Baroni è pronta a giocarsi la permanenza in massima serie per il quinto anno consecutivo sperando di non replicare la difficile stagione passata.

Tra nuovi cambi in panchina, acquisti e cessioni importanti c'è grande aspettativa per la squadra, e soprattutto per il suo numero 10, Ajdin Hrustic, arrivato lo scorso anno dall'Eintracht Francoforte ma impiegato solo 6 volte in campionato.

Tra nuovi cambi in panchina, acquisti e cessioni importanti c’è grande aspettativa per la squadra, e soprattutto per il suo numero 10, Ajdin Hrustic, arrivato lo scorso anno dall’Eintracht Francoforte ma impiegato solo 6 volte in campionato. Di certo l’approccio col calcio italiano non dev’essere facile, ma con quel numero dietro la schiena è quasi obbligatorio sfornare prestazioni di un certo livello. Come quelle a cui ci aveva abituati Antonio Di Gennaro, in maglia gialloblù dal 1981 al 1988, anche se non sempre con la dieci sulle spalle.

Nato a Firenze il 1958, è cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, per poi passare in prima squadra e successivamente al Perugia. È grazie al Verona, però, che si rivela come calciatore fondamentale per la squadra veneta. Arrivato nella stagione 1981-82, contribuisce non poco alla promozione in massima serie. Il tecnico Osvaldo Bagnoli lo mette al centro della squadra, e Antonio contribuirà con 2 reti in 33 presenze e prestazioni eccellenti. Gli anni successivi saranno tutti in massima serie per un totale di 182 presenze e 18 reti, due finali di Coppa Italia e uno storico scudetto nel 1984-85.

Dopo di lui arrivarono Robert Prytz (1989-93) e Antonio Elia Acerbis (1989-92), che si resero protagonisti del “fatal Verona” ai danni del Milan, pur retrocedendo, e della seguente risalita in massima serie l’anno successivo con la guida di Eugenio Fascetti in panchina. Il primo, svedese classe 1960, arrivò in Italia con l’Atalanta di Mondonico nel 1988, ed approdò in maglia gialloblù l’anno successivo. Con gli scaligeri ha giocato 122 partite realizzando 20 reti. Acerbis, invece, nonostante le 54 presenze nelle prime due stagioni a Verona, non venne mai impiegato dopo il ritorno in serie A, e nel gennaio 1992 lasciò la società per chiudere la carriera in serie C2 con il Giulianova.

Nonostante il continuo saliscendi della società tra Serie A e Serie B ed il cambio di denominazione (dal precedente Verona Football Club), arrivò una permanenza più duratura in massima serie. Merito di Cesare Prandelli, che conquistò la promozione mettendo a segno una striscia di otto vittorie consecutive nella serie cadetta, ma anche dei suoi giocatori. Nella prima stagione in massima serie, il numero 10 toccò ad Adailton Martins Bolzan, conosciuto semplicemente come Adailton.

Brasiliano classe 1977, militò nelle fila del Verona dal 1999 al 2006. Seconda punta o trequartista all’occorrenza, era un mancino naturale con una tecnica sopraffina, letale dai calci piazzati. Paragonato a Ronaldo e Romario, venne acquistato dal Parma in giovane età, prima scelta rispetto al possibile acquisto di Roberto Baggio, per poi passare al PSG e quindi al Verona. Con gli scaligeri giocò tre stagioni in massima serie e quattro in cadetteria, realizzando un totale di 52 reti in 173 partite giocate. Altro numero 10 da annoverare in questa lista è sicuramente Adrian Mutu, considerato uno dei calciatori rumeni più forti di sempre. Con il Verona giocò dal 2000 al 2002 realizzando 17 reti in 63 partite, senza poter evitare però la retrocessione.

Chiudiamo citando altri importanti numeri dieci in maglia gialloblù, giocatori che, chi più, chi meno, hanno contribuito alla causa dei Mastini durante gli anni a venire. Come Emil Hallfredsson (al Verona -dal 2010 al 2016); Davide Luppi (2016-17); Alessio Cerci (2017-18); Samuel Di Carmine (2018-21); Mattia Zaccagni (2016-21) e Gianluca Caprari (2021-22).