Verona, a Venezia senza Duda e Dawidowicz

La sconfitta di ieri con la Lazio ha lasciato a 19 punti in classifica il Verona ma i guai sono andati oltre la prestazione negativa. Ondrej Duda, espulso, salterà l'importante sfida col Venezia di lunedì sera prossimo al Penzo. Con lui sarà squalificato anche Pawel Dawidowicz che, diffidato, è stato ammonito da Fabbri al 26' per un'entrata in ritardo su Castellanos. Due assenze pesanti per Zanetti in vista di una trasferta da non sbagliare.