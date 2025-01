Duda dietro la lavagna. Che sciocchezza il secondo giallo

Un'ammonizione al 79' per un'entrata su Guendouzi, un'altra all'89' per un intervento in ritardo su Pellegrini. Entrambi i falli a gara ampiamente chiusa, sul 3 a 0 per la Lazio. Ondrej Duda si è reso protagonista ancora una volta (evidentemente un suo conclamato limite, questo, di non sapersi controllare in alcuni momenti di frustrazione per l'andamento negativo di una partita) di un'espulsione davvero ingenua e dannosa non tanto per la gara in corso ma per quella che verrà. L'Hellas lunedì 27 gennaio sarà a Venezia in uno scontro tra pericolanti molto delicato e lo slovacco non ci sarà. Il centrocampista va dritto dietro alla lavagna.