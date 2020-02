Primavera Hellas, ritorna la vittoria in campionato: tris al Parma!

La Primavera del Verona torna al successo in campionato, dopo aver battuto per 2-0 la Roma nella semifinale di andata di Coppa Italia. Grande match giocato dai giovani gialloblù, che rifilano tre reti in trasferta a Parma. Di Sane e Jocic i gol nel corso del primo tempo, prima del sigillo finale realizzato nella ripresa da parte del capitano Lucas.

Questo il tabellino dettagliato dell’incontro:

PARMA-HELLAS VERONA 0-3

Marcatori: 38′ pt Sane, 42′ pt Jocic, 32′ st Lucas

PARMA: Corvi, Radu, Di Maggio, Ankrah (dal 37′ st Kone), Cipolletti, Balogh, Goglino (dal 22′ st Mallamo), Kosznovszky, Artistico, Napoletano (dal 12′ st Petronelli), Piazza (dal 13′ st Trezza)

A disposizione: Rinaldi, Turk, Ruggeri, D’Aloia, Miceli, Nucci

All.: Veronese

HELLAS VERONA: Aznar, Gresele, Udogie (9′ st Corradini), Bracelli, Lucas (dal 37′ st Squarzoni), Calabrese (dal 37′ st Ilie), Bertini (dal 20′ st Zingertas) Brandi (dal 37′ st Pierobon), Sane, Jocic, Yeboah

A disposizione: Fontana, Bernardinello, Coppola, Turra, Amayah

All.: Corrent

Arbitro: Zucchetti (sez. AIA Foligno)

Assistenti: Della Croce (sez. AIA Rimini) e Trasciatti (sez. AIA Foligno)

NOTE. Ammoniti: Yeboah, Cipolletti

fonte: hellasverona.it