Simeone, gol e gioco: ecco cosa gli chiede Di Francesco

Il nuovo attaccante del Verona oltre a segnare sarà chiamato a "dialogare" col resto della squadra

Anche se non è finora esploso in serie A come ci si attendeva dopo il promettente inizio al Genoa (38 le reti segnate in 145 presenze tra Fiorentina e Cagliari, 50 in totale quelle in campionato), Simeone può garantire al Verona presenza in area (soprattutto nel gioco aereo) e capacità nell'attaccare la profondità. Quest'ultimo è elemento chiave per una squadra come l’Hellas, dotata di elementi validi nel ribaltare il fronte offensivo.