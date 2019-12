Annullamento dell’amichevole col Verona, i tifosi del Club Africain contestano la dirigenza

Proteste e contestazioni oggi a Tunisi da parte dei tifosi del Club Africain (foto assabahnews.tn) nei confronti della società per l’annullamento dell’amichevole col Verona, che oggi ha annunciato di restare in Italia dopo il caos creato ieri dalle compagnie aeree.

Come riporta assabahnews.tn molti sostenitori si sono radunati per chiedere le dimissioni della dirigenza dello storico club di Tunisi, seguito da centinaia di migliaia di appassionati (la pagina facebook conta 1 milione e 700 mila like).

I tifosi del Club Africain si sono resi protagonisti, circa un mese fa, di un gesto di grande attaccamento nei confronti della propria squadra. Infatti, secondo quanto riportato da BBC Sport, il club ha rischiato la bancarotta prima dell’intervento dei suoi sostenitori, che hanno raccolto quasi 450.000 dollari per la squadra della mezzaluna, che è in vita sin dal 1920.