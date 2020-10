Barak: “Torno presto, forza Hellas!”

“Un messaggio per tutti, state sereni. Sto benissimo e non sento niente. Mi dispiace tanto di non poter essere con la nazionale per le prossime due partite contro Israele e Scozia. Ritornerò presto in campo con una grande forza! Un abbraccio a tutti. E sempre con il sorriso. Forza Hellas!“.

Questo il messaggio pubblicato via social da Antonin Barak, centrocampista del Verona, risultato positivo al tampone per il coronavirus che ha effettuato mentre era impegnato con la nazionale della Repubblica Ceca.