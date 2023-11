Baroni: “Rammarico per il risultato ma spirito di squadra è la strada giusta”

Rammarico? "Sì sicuramente ci dispiace perchè non è arrivata la vittoria ma ci sono state molte cose positive. Siamo andati sotto due volte e abbiamo recuperato, poi tante occasioni e la squadra voleva vincere in tutte le maniere. Ci sono tante cose su questa gara dove andare a costruire, l'ho detto ai ragazzi, ci sono molte cose positive da cui ripartire, è questa la strada.

Serve compattezza per salvarsi. Abbiamo preso due gol balordi, si poteva fare meglio ma non mi interessa questo. Io non avevo dubbi, la squadra la vedo durante la settimana e lavora duro. Oggi è uscito lo spirito di squadra. Tchatchoua ha fatto bene, è arrivato con un infortunio importante e ha margini di miglioramento. Bene anche Terracciano e Amione. Metà di quelli che erano in campo sono arrivati giovedì dopo la sosta, ci prendiamo un punto importante che ci fa capire qual è la strada giusta.